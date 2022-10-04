Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Ученым Аспе, Клаузеру и Цайлингеру присудили Нобелевскую премию по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2022 год стали Ален Аспе (Alain Aspect), Джон Ф. Клаузер (John F. Clauser) и Антон Цайлингер (Anton Zeilinger) за эксперименты с запутанными фотонами, которые позволили установить нарушение неравенств Белла, а также за развитие квантовой информатики. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Джон Клаузер развил идеи физика Джона Белла, который показал, что возможно провести серию экспериментов, способных доказать или опровергнуть наличие скрытых параметров, объясняющих поведение квантово-механических систем. С помощью эксперимента Клаузер продемонстрировал, что неравенства (теорема) Белла нарушаются, и это означает, что квантовую механику нельзя заменить теорией, использующей скрытые параметры.

Ален Аспе закрыл некоторые лазейки для возможного существования скрытых параметров, которые остались после эксперимента Клаузера, предотвратив возможное влияние измерения на запутанную пару фотонов до того, как она покинула источник. В свою очередь, Антон Цайлингер начал изучать, как можно использовать запутанные пары. Его научная команда продемонстрировала явление, называемое квантовой телепортацией, которое позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.

В 2021 году Нобелевскую премию получили итальянец Джорджо Паризи, японец Сюкеро Манабу и немец Клаус Хассельман. Первый ученый был награжден «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоились премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».