Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2021 год стали итальянец Джорджо Паризи, японец Сюкеро Манабу и немец Клаус Хассельман. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоятся премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».

Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря. Церемония из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, пройдет онлайн. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 83,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за «открытие рецепторов температуры и прикосновения».

В 2020 году Нобелевскую премию по физике получили британский математический физик Роджер Пенроуз, немецко-американский астрофизик Рейнхард Гензел и американский ученый Андреа Гез за исследования черных дыр. Первый специалист получит половину премии «за открытие того обстоятельства, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности» немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна. Два других ученых стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики» (считается, что в центре Млечного Пути находится гигантская черная дыра).

В 2019 году Нобелевскую премию по физике получили канадско-американский физик Джеймс Пиблс «за новое понимание структуры и истории Вселенной» и швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело «за первое открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы».

Последним российским ученым, которому вручили Нобелевскую премию, можно считать физика-теоретика Виталия Гинзбурга из Физического института Российской академии наук, который удостоился ее в 2003 году за построение феноменологической теории сверхпроводимости. Вместе с ним награду получил советско-американский ученый Алексей Абрикосов (скончался в марте 2017 года) и британско-американский физик Энтони Леггетт за изучение сверхтекучих жидкостей.

В 2010 году выпускники Московского физико-технического института Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лауреатами Нобелевской премии по физике за исследования графена — двумерной модификации углерода. На момент получения премии они работали в Манчестерском университете (Великобритания).