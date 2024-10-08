Перспективы скорого снижения мировых цен на нефть оценили

Аналитик ИЭФ Белогорьев: мировые цены на Brent начнут падать через 1-1,5 месяца

Геополитические факторы, включая риски эскалации на Ближнем Востоке и угрозу полномасштабной войны между Израилем и Ираном, будут удерживать цены на эталонную североморскую марку нефти Brent на высоком уровне в течение 1-1,5 месяца. Такой прогноз дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, его слова приводит РИА Новости.

После этого, как считает аналитик, сырьевые котировки начнут постепенно падать. Подобной динамике, по его мнению, будет способствовать преобладающая на глобальном нефтерынке тенденция к снижению цен. Сдерживать котировки при помощи так называемой геополитической премии в долгосрочной перспективе будет крайне сложно. «Маловероятно, что этот сдерживающий эффект продержится больше месяца-полутора», — резюмировал Белогорьев.

Он добавил, что нынешний рост мировых цен на Brent напоминает «надувание ценового пузыря на основе излишне эмоциональной и потому не вполне критичной оценки геополитических рисков». Продолжение подобной динамики будет во многом зависеть от шагов Израиля и Ирана. При сильной эскалации на Ближнем Востоке сырьевые котировки могут подскочить до 85 долларов и выше. Однако вряд ли они задержатся на этом уровне продолжительный период времени, заключил эксперт.

Ранее глава компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак спрогнозировал рост мировых цен на Brent до 100 долларов за баррель в случае ракетных ударов Израиля по энергетической инфраструктуре Ирана. При таком сценарии, добавил аналитик, под угрозой срыва может оказаться производство до 4 миллионов баррелей в сутки, или четыре процента от глобального предложения сырья. Проблемы же с доставкой нефти через Персидский залив, акваторию Красного моря и Ормузский пролив могут привести к удорожанию нефти на 25 процентов к нынешнему уровню. Инвестбанкир Евгений Коган, в свою очередь, дал более умеренный прогноз, подразумевающий рост сырьевых котировок в этом случае до 85 долларов за баррель.