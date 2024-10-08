Сборная России нашла соперника для товарищеского матча

Сборная России проведет товарищеский матч с Пакистаном 11 октября

Сборная России по футболу нашла соперника для товарищеского матча на октябрьском учебно-тренировочном сборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммент.Биги».

По информации источника, россияне сыграют против Пакистана. Встреча должна состояться в пятницу, 11 октября.

Ранее стало известно, что сборная России проведет открытую тренировку в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора. Мероприятие, которое пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Динамо», смогут посетить воспитанники спортшкол из Курской и Белгородской областей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

