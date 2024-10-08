Сборная России проведет открытую тренировку для детей из приграничных регионов

Дети из Курской и Белгородской областей посетят тренировку сборной России

Сборная России по футболу проведет открытую тренировку в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Мероприятие пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Динамо». Участие в занятии также примут более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей. Тренировку смогут посетить болельщики и журналисты.

Команда под руководством Валерия Карпина начала сбор в подмосковном Новогорске 7 октября. В итоговый список вызванных игроков попали 28 футболистов, однако пять из них пропустят сбор по медицинским причинам. Товарищеских матчей на время сбора не запланировано.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.