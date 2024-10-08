Собранный в России урожай зерна подсчитали

Минсельхоз: российские аграрии собрали 120 миллионов тонн зерна

К началу октября 2024 года российские аграрии собрали в общей сложности 120 миллионов тонн зерна, в том числе почти 85 миллионов тонн пшеницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза РФ.

К настоящему времени, уточнили в ведомстве, зерновые обмолочены (отделены от мусора и шелухи) более чем с 90 процентов сельхозплощадей. При этом качество собранного зерна оказалось выше прошлогоднего. За отчетный период положительную динамику продемонстрировал выпуск продуктов питания, его объемы выросли на 4,4 процента год к году. Увеличилось и производство сырого молока, скота и птицы.

Что касается экспорта российского продовольствия, то с начала 2024 года на глобальный рынок российские агропредприятия отправили в общей сложности 78 миллионов тонн подобной продукции. Достигнутый на данный момент результат превысил на семь процентов уровень, установленный за тот же период 2023-го, подсчитали в Минсельхозе.

Ранее глава ведомства Оксана Лут заявила о планах пересмотреть прогноз сбора зерна в России. До недавнего времени в Минсельхозе полагали, что за этот год отечественные аграрии смогут собрать 132 миллиона тонн. Однако итоговые объемы могут оказаться ниже на фоне продолжающихся обстрелов Вооруженных сил Украины в приграничных регионах и действия режима контртеррористической операции в Брянской, Белгородской и Курской областях, которые являются важными агроцентрами. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние и непогода в Сибири, резюмировала Лут.