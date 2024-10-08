В Азербайджане заявили об укреплении отношений с Россией

Алиев: отношения России и Азербайджана укрепились после визита Путина

Отношения России и Азербайджана укрепились после визита российского лидера Владимира Путина в Баку. Об этом заявил глава закавказской республики Ильхам Алиев в ходе визита в Кремль, пишет ТАСС.

«Динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная. Было много контактов на уровне представителей различных структур (...) в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что у Москвы и Баку есть ряд новых проектов, о которых лидеры двух стран договорились на встрече в азербайджанской столице.

8 октября Алиев прибыл на встречу с Путиным в Кремль. Президент России пригласил азербайджанского коллегу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

18 августа Путин посетил Баку с государственным визитом. В частности, он провел переговоры с Алиевым, где обсудил ряд вопросов «абсолютно приоритетного характера».