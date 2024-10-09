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17:15, 9 октября 2024Спорт

17-летняя российская теннисистка проиграла старшей сестре на турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла старшей сестре на турнире WTA
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Florence Lo / Reuters

Россиянка Мирра Андреева проиграла старшей сестре Эрике Андреевой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 9 октября, и продлилась два сета. Эрика Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Эрика Андреева впервые встретились на профессиональном уровне. Младшая сестра занимает 19-е место в рейтинге WTA. Старшая находится на 70-й позиции.

Эрика Андреева в третьем круге сыграет с победительницей матча между китаянкой Юань Юэ и итальянкой Жасмин Паолини. Они встретятся позднее, 9 октября.

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      Алексей Гусев
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