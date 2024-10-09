17-летняя российская теннисистка проиграла старшей сестре на турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла старшей сестре на турнире WTA

Россиянка Мирра Андреева проиграла старшей сестре Эрике Андреевой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 9 октября, и продлилась два сета. Эрика Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Эрика Андреева впервые встретились на профессиональном уровне. Младшая сестра занимает 19-е место в рейтинге WTA. Старшая находится на 70-й позиции.

Эрика Андреева в третьем круге сыграет с победительницей матча между китаянкой Юань Юэ и итальянкой Жасмин Паолини. Они встретятся позднее, 9 октября.