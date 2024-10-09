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18:23, 9 октября 2024Спорт

Бывший тренер ЦСКА возглавил клуб РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавил клуб РПЛ «Нижний Новгород»
Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко. Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт с 47-летним тренером заключен на два года, финансовые условия соглашения не разглашаются. «Мы приветствуем Виктора Михайловича в Нижнем Новгороде и желаем добиться успехов», — говорится в заявлении команды.

Гончаренко — бывший главный тренер московского ЦСКА. Он возглавлял армейцев с 2016 по 2021 год. Вместе с армейцами он стал обладателем Суперкубка России.

5 октября «Нижний Новгород» отправил в отставку с поста главного тренера серба Сашу Илича. В нынешнем сезоне после 11 туров нижегородцы с 11 очками занимают 12-е место в таблице чемпионата.

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      Алексей Гусев
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