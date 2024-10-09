Бывший тренер ЦСКА возглавил клуб РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавил клуб РПЛ «Нижний Новгород»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт с 47-летним тренером заключен на два года, финансовые условия соглашения не разглашаются. «Мы приветствуем Виктора Михайловича в Нижнем Новгороде и желаем добиться успехов», — говорится в заявлении команды.

Гончаренко — бывший главный тренер московского ЦСКА. Он возглавлял армейцев с 2016 по 2021 год. Вместе с армейцами он стал обладателем Суперкубка России.

5 октября «Нижний Новгород» отправил в отставку с поста главного тренера серба Сашу Илича. В нынешнем сезоне после 11 туров нижегородцы с 11 очками занимают 12-е место в таблице чемпионата.