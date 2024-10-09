Россиян поразил завтрак по цене средней зарплаты в стране. Но это не единственное блюдо в Москве за баснословную цену

Россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в столичном ресторане «Белуга»

72 тысячи рублей — столько посетителям столичного ресторана «Белуга» придется отдать за самый дорогой в России завтрак. Эта новость возмутила россиян, посчитавших стоимость позиции неоправданно высокой. Вслед за шквалом критики журналистка Саша Сулим дополнила список роскошных бранчей в российских заведениях, взбудоражив читателей по новому кругу. Как на самом деле выглядят завтраки по цене средней зарплаты в России и из чего складывается их цена — разбиралась «Лента.ру».

Самый дорогой завтрак в России стоит 72 тысячи рублей

В начале октября россиянам показали самую дорогую ресторанную позицию в стране — «Завтрак бурлака» за 72 тысячи рублей.

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В роскошный завтрак, который подают в московском ресторане «Белуга», входят килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом и маринованные белые грибы. Помимо этого, позиция включает в себя малосольные огурцы, яйца с майонезом, нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и кильку.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Такой набор гостям приносят на деревянном подносе, в центре которого размещают икру в креманке из толстого стекла. Рядом располагают несколько банок с закусками и пару тарелок, в которые накладывают картофель и вареные яйца с горохом. В многочисленные углубления подноса кладут нарезанный хлеб и соленья и подают все это со спиртным. «Удовольствие вполне доступное», — уточняется в меню, как рассказывает криминальная журналистка Саша Сулим.

Журналистка Саша Сулим составила рейтинг самых дорогих завтраков в России

Сулим составила свой список столичных завтраков по впечатляющей цене. Так, бранч (поздний завтрак — прим. «Ленты.ру») «Метрополь Амбассадор» в одноименном отеле, расположенном в центре Москвы, стоит 14 тысяч рублей на одного человека.

В стоимость входят разнообразные блюда, алкогольные напитки высокого класса без ограничений, живая музыка, а также розыгрыш призов среди гостей.

В то же время в ресторане «Турандот» представлена позиция Le Grand Brunch, которую оценивают в 16,9 тысячи рублей за персону. В программу включают блюда европейской и азиатской кухни от шеф-повара и алкоголь в неограниченном количестве на протяжении пяти часов.

Блюдо в ресторане русской кухни «Кафе Пушкинъ» Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Завершает подборку завтрак в «Кафе Пушкинъ». В специальном меню есть как предложения по доступным ценам, так и по весьма впечатляющим. Например, стоимость рисовой каши составляет 595 рублей. «Но гвоздь программы — 30 граммов белужьей икры за 17 100 рублей», — иронично пишет Сулим.

Россияне не остались равнодушными и в комментариях под постом резко отреагировали на цены и составляющие завтраков. «Завтракать литром водки? Ну почему бы и нет», «Водка, килька и картошка — когда ужин плавно перешел в завтрак…», «Как-то бедно. А где павлины и официанты, раскрашенные сурьмой?», «А сколько стоит просто зайти и издалека это пиршество понюхать?» — возмущались они.

Самый дорогой бургер в мире стоил почти полмиллиона рублей

Вопреки общественному возмущению, дорогие блюда из года в год не теряют популярности во всем мире. Привыкших к роскоши клиентов удивить вкусовыми изысками становится все сложнее — они хотят получить вау-эффект.

Редакторы The New York Times писали, что, к примеру, в США в 2024 году модно есть икру с руки. Гурманы кладут деликатес жемчужной ложкой на тыльную сторону ладони и слизывают одним движением языка. Такой метод опробовали и российские представители звездной индустрии, в том числе телеведущая Ксения Бородина.

Фото: LuYago / Shutterstock / Fotodom

Для тех, кого трудно удивить спецэффектами и подачей, придумали популярное и простое блюдо по самой высокой цене. Речь идет о бургере The Golden Boy («Золотой мальчик»), который появился в меню одного из ресторанов в Нидерландах.

В его состав вошли котлета из японской говядины вагю и коротких ребер, белый трюфель, камчатский краб, икра белуги и шафрановая булка, покрытая сусальным золотом.

$ 6000 стоит самый дорогой в мире бургер

В России предложили люксовую доставку и приготовление блюд на дому за 10 миллионов рублей

В России, в свою очередь, решили не отставать от мировых тенденций и внедрили люксовую доставку для гурманов. В сентябре 2023 года москвичи могли оформить доставку частным бортом специального сета из шести блюд, в которые входили тарталетки с японским тунцом, крабовое мясо и черная икра.

В течение 48 часов после заказа команда поваров с заготовками выезжала по указанному адресу и готовила прямо на кухне заказчика. Затем клиент должен был отведать еду, поданную в коллекционной посуде, и заплатить за все удовольствие 10 миллионов рублей.

Предприниматель и сооснователь гастроприложения GoldenEgg Фарид Абиев объяснил, что рестораторы и ценители искусства задали высокую планку в гастрономической сфере. По этой причине избалованный предложениями потребитель готов платить баснословные деньги за то, чтобы его удивили.

«Люди готовы платить не просто за вкусную еду, а за причастность к большему. Россияне легко пожертвуют покупкой чего-то из одежды, но пойдут в модное заведение, чтобы насладиться шоу и получить эмоции», — заключил он.

