Бородина поела черную икру с руки и испугалась потерять подписчиков

Российская телеведущая Ксения Бородина съела черную икру с руки в ресторане

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошной едой из ресторана и испугалась потерять подписчиков. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис ролик, в котором она запечатлена в полупрозрачном платье, держа горсть черной икры в руке. При этом ее образ дополняют кружевные белые манжеты и черные серьги.

«Сейчас все отпишутся от меня. Ем икру с руки», — с иронией подписала публикацию Бородина, демонстративно съев икру на камеру.

В сентябре Ксения Бородина оценила качество товаров в российских магазинах бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M и высказала мнение в соцсетях. Звезда реалити-шоу «Дом-2» назвала одежду, представленную в одной из столичных торговых точек сети, хламом, к которому не хочется прикасаться.