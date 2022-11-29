Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:26, 29 ноября 2022Ценности

Бородина поела черную икру с руки и испугалась потерять подписчиков

Российская телеведущая Ксения Бородина съела черную икру с руки в ресторане

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошной едой из ресторана и испугалась потерять подписчиков. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис ролик, в котором она запечатлена в полупрозрачном платье, держа горсть черной икры в руке. При этом ее образ дополняют кружевные белые манжеты и черные серьги.

«Сейчас все отпишутся от меня. Ем икру с руки», — с иронией подписала публикацию Бородина, демонстративно съев икру на камеру.

В сентябре Ксения Бородина оценила качество товаров в российских магазинах бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M и высказала мнение в соцсетях. Звезда реалити-шоу «Дом-2» назвала одежду, представленную в одной из столичных торговых точек сети, хламом, к которому не хочется прикасаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении
Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей
Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России
Тодоренко показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после родов
Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей
Китай обвинил США во вторжении в государственные воды КНР
Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.