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Бородина назвала хламом одежду в российском магазине H&M

Телеведущая Ксения Бородина назвала хламом товары, представленные в магазине H&M в Москве
СюжетHM в России:

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Российская телеведущая Ксения Бородина оценила качество товаров в российских магазинах бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M и высказала мнение в соцсетях. Пост она разместила в личном Telegram-канале.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» назвала одежду, представленную в одной из столичных торговых точек сети, хламом, к которому не хочется прикасаться. «Была на днях в "Авиапарке". Дети купили заколки и носки, на этом все. Я взяла майку одну», — уточнила героиня материала в публикации, которая набрала 209 тысяч просмотров.

Информация об открытии магазинов H&M в Москве появилась 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также было известно, что магазин бренда открылся в «Авиапарке».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

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Карина Черных
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