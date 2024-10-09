Горящую третьи сутки нефтебазу в Феодосии сняли на видео

Опубликовано видео с горящей третьи сутки нефтебазой в Феодосии

Горящую третьи сутки нефтебазу в Феодосии сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На снятых из окна автомобиля кадрах видно огромный столб густого черного дыма, поднимающийся в небо над нефтебазой. Также на видео можно разглядеть языки пламени.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, после чего в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, огнем охвачено 2,5 тысячи квадратных метров. Эвакуированы более 1100 жителей, известно о троих пострадавших.