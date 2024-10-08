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11:25, 8 октября 2024Россия

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии выросла более чем вдвое

Площадь пожара на нефтебазе достигла 2,5 тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии выросла более чем вдвое и достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что тушение продолжается, горят три резервуара с нефтепродуктами.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма произошел в ночь на понедельник, 7 октября, его сопровождала серия взрывов. Кадры с места происшествия были ранее опубликованы. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека. Эвакуировали более тысячи жителей.

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      Елена Торубарова
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