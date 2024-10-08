Стало известно об эвакуации более одной тысячи жителей Феодосии после пожара на нефтебазе

После пожара на нефтебазе эвакуировали более одной тысячи жителей Феодосии

После пожара на нефтебазе эвакуировали более одной тысячи жителей Феодосии. Об этом стало известно из сообщения главы администрации города Игоря Ткаченко в Telegram.

По данным Ткаченко, в пункты временного размещения вывезли жителей районов Черноморской набережной и Ближних Камышей — всего 1047 человек.

«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города», — уточнил глава города.

О пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма стало известно в ночь на понедельник, 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека. Ранее сообщалось, что огонь с двух горящих резервуаров перешел на третий, площадь возгорания увеличилась до одной тысячи квадратных метров. Тушение пожара продолжается до сих пор.