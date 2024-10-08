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10:15, 8 октября 2024Россия

Стало известно об эвакуации более одной тысячи жителей Феодосии после пожара на нефтебазе

После пожара на нефтебазе эвакуировали более одной тысячи жителей Феодосии

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

После пожара на нефтебазе эвакуировали более одной тысячи жителей Феодосии. Об этом стало известно из сообщения главы администрации города Игоря Ткаченко в Telegram.

По данным Ткаченко, в пункты временного размещения вывезли жителей районов Черноморской набережной и Ближних Камышей — всего 1047 человек.

«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города», — уточнил глава города.

О пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма стало известно в ночь на понедельник, 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека. Ранее сообщалось, что огонь с двух горящих резервуаров перешел на третий, площадь возгорания увеличилась до одной тысячи квадратных метров. Тушение пожара продолжается до сих пор.

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      Елена Торубарова
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