Названы масштабы пожара на нефтебазе в Феодосии

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 1000 квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла выросла. Масштабы происшествия назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Огонь с двух горящих резервуаров перешел на третий», — уточнил собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили об увеличении площади возгорания до 800 квадратных метрах, а затем — до одной тысячи квадратных метров.

О пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма стало известно в ночь на 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, после чего в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальным данным, при пожаре пострадали три человека. Эвакуировали 300 человек. В сети появились кадры с места происшествия.

Официально о возможной атаке украинских дронов на нефтебазу на данный момент не сообщалось. В Минобороны ранее докладывали, что за ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.