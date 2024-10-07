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11:35, 7 октября 2024Россия

Стало известно об эвакуации нескольких сотен жителей Феодосии после пожара на нефтебазе

Из Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуировали 300 жителей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из Феодосии после пожара на нефтебазе вывезли 300 жителей. Об эвакуации нескольких сотен человек стало известно из сообщения главы администрации города Игоря Ткаченко, пишет ТАСС.

«Эвакуируют порядка 300 человек», — заявил Ткаченко.

По словам главы администрации города, часть людей уже устроили в пунктах временного размещения.

Первые сообщения о пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма появились в ночь на 7 октября — там произошла серия мощных взрывов. В Феодосии объявили режим чрезвычайной ситуации. По неофициальным данным, пострадали три человека. Пожар попал на видео.

Официальных данных о возможной атаке украинских дронов на нефтебазу на данный момент нет. В Минобороны сообщили, что за ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.

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      Елена Торубарова
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