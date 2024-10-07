Стало известно об эвакуации нескольких сотен жителей Феодосии после пожара на нефтебазе

Из Феодосии после пожара на нефтебазе вывезли 300 жителей. Об эвакуации нескольких сотен человек стало известно из сообщения главы администрации города Игоря Ткаченко, пишет ТАСС.
«Эвакуируют порядка 300 человек», — заявил Ткаченко.
По словам главы администрации города, часть людей уже устроили в пунктах временного размещения.
Первые сообщения о пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма появились в ночь на 7 октября — там произошла серия мощных взрывов. В Феодосии объявили режим чрезвычайной ситуации. По неофициальным данным, пострадали три человека. Пожар попал на видео.
Официальных данных о возможной атаке украинских дронов на нефтебазу на данный момент нет. В Минобороны сообщили, что за ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.