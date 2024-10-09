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10:06, 9 октября 2024Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Шанхае (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против грека Стефаноса Циципаса завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

В матче 1/4 финала Медведеву предстоит сыграть против первой ракетки мира Янника Синнера. Встреча запланирована на 10 октября. Против итальянца в настоящее время ведется расследование по применению допинга.

28-летний Медведев является первой ракеткой России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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