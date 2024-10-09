Bloomberg: Фонд госимущества Украины одобрил продажу UMCC-Titanium за $96 млн

На Украине одобрили продажу Объединенной горно-химической компании (ОГХК/UMCC-Titanium). Одного из крупнейших в мире производителей титанового сырья оценили в 3,94 миллиарда гривен (96 миллионов долларов), со ссылкой на Фонд государственного имущества страны сообщает Bloomberg.

Приватизацию госпредприятия одобрили из-за растущего давления на бюджет военного времени и ради поддержки оборонных возможностей страны. Единственным участником аукциона стала «Цемин Украина» — дочернее предприятие Международной группы NEQSOL Holding, основанной азербайджанцем Насибом Гасановым.

«Бюджет получит значительные средства для укрепления нашей обороноспособности», — заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Иванна Смагило.

Победитель аукциона обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническое перевооружение и модернизацию и погасить задолженность по зарплате и налогам. UMCC — один из крупнейших производителей титана, добывающий и перерабатывающий руду в пески и концентраты. Более 90 процентов производимой компанией руды используется в производстве красок, стекла, керамики и огнеупорных материалов.

В феврале 2023 года Минюст Украины добился передачи в государственную собственность предприятий, которые принадлежали ряду людей, в том числе Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.

Вашингтон и его союзники тем временем активизировали «усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов» титана на Украине, чтобы создать «новый канал добычи» металла. Неназванный источник журнала заявил, что для оборонной промышленности США титан представляет «ключевую уязвимость». «Поскольку на Западе все чаще ведутся дебаты о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — заявил Newsweek один из сотрудников конгресса.