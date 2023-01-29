В США заявили о поддержке Украины ради жизненно важного ресурса

Newsweek: США продолжают поддерживать Украину ради титана

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину ради жизненно важного ресурса — титана. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время в США и странах НАТО предпринимают усилия «по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла в Украине». Уточняется, что титан имеет решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся дебаты о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — заявил изданию чиновник в Конгрессе. Кроме того, отмечается, что титан представляет для США «ключевую уязвимость», поскольку от его наличия зависит значительная доля промышленности страны.

Ранее Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего в мире производителя титана российской корпорации «ВСМПО-Ависма». По информации The Wall Street Journal, Франция и ряд европейские стран отвергли включение компании в седьмой пакет санкций из-за опасений, что Россия может прекратить экспорт титана в Европу.