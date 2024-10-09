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14:48, 9 октября 2024Из жизни

Россиянин стал победителем самого престижного международного конкурса фото дикой природы

Россиянин сфотографировал рысь и победил в международном фотоконкурсе
Игорь Метельский

Игорь Метельский . Кадр: Русское географическое общество / YouTube

Российский фотограф Игорь Метельский победил в самом престижном международном фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщает центр «Амурский тигр».

Россиянин представил на конкурс снимок потягивающейся рыси из Приморья. Метельский сфотографировал хищницу на вершине сопки в Лазовском районе. Он стал победителем в номинации «Животные в их естественной среде обитания». Церемония награждения состоялась в Лондоне 8 октября.

Другой снимок из той же серии с рысью в 2023-м стал обладателем специального приза «Снято на фотоловушку», учрежденного Центром «Амурский тигр», в конкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна».

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В 2023 россиянин Михаил Коростелев стал победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year в номинации «Под водой». Его работа «Питомник бегемотов» была признана лучшей. Фотограф рассказал, что для снимка сначала нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой и несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимая их на подводный дрон и изучая их реакцию. Лишь после этого он зашел в воду с камерой.

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      Антонина Черташ
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