США отказались снимать ограничения на удары вглубь России

Пентагон: США не снимут ограничения на удары ВСУ вглубь РФ из-за риска эскалации

США не будут снимать ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России с учетом угрозы эскалации. Об этом заявили в Минобороны США, передает РИА Новости.

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — заявила представитель Пентагона, пояснив, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что, если западные страны одобрят ВСУ удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, Москва примет ответные меры.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.