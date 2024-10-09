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19:52, 9 октября 2024Экономика

США предрекли катастрофу

В Гидрометцентре предрекли Флориде значительные разрушения из-за «Милтона»
СюжетУраган во Флориде

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Надвигающийся на американский штат Флорида циклон «Милтон» рискует обернуться катастрофой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Абзац».

Ураган может оказаться более разрушительным, чем его предшественники. По словам эксперта, тропические циклоны являются одним из самых опасных явлений в океанологии и метеорологии. Как правило, они долго развиваются, однако «Милтон» проходит этот процесс быстрее и усиливается буквально по часам, что бывает крайне редко.

Ураган слишком стремительно приближается к Флориде. «И вот здесь проблема, связанная с тем, что необходимо эвакуировать людей, поскольку энергия у него невероятно мощная, просто супермощная. Скорость ветра превышает ураганную в полтора-два раза, поэтому прогнозируется, что могут быть очень значительные разрушения», – объяснил Вильфанд.

Он добавил, что силе «Милтон» превзойдет знаменитые циклоны «Катрин» и «Иван Грозный».

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». Власти Флориды начали эвакуацию местных жителей, свои дома вынуждены покинуть более 5,5 миллиона человек.

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      Александра Качан
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