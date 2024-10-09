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11:32, 9 октября 2024Силовые структуры

Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

Расправившуюся с сестрами школьницу из Тольятти отправили на экспертизу

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Самарской области

В Тольятти 13-летняя школьница расправилась со своими сводными сестрами — девочками двух и пяти лет. Тела детей с ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили вечером 8 октября на балконе квартиры дома по улице Лизы Чайкиной.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стали искать подозреваемую еще в 19:00 — они подходили к прохожим в парке, показывали фото и спрашивали, не попадалась ли им школьница на глаза. Именно в парке девочку и задержали: как оказалось, после преступления она пошла гулять, а матери призналась в содеянном по телефону.

Родители девочек в момент расправы находились на допросе

Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти, на момент совершения преступления находились на допросе в полиции по делу о незаконном проникновении в жилье — об этом сообщил источник в силовых структурах. По словам источника, заявление на своего сожителя ранее подала мать убитых девочек.

Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали

источник в силовых структурах

Источник также подчеркнул, что с детьми осталась сидеть старшая 13-летняя дочь. В свою очередь, тела девочек нашла 10-летняя сестра. Всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от бывшего мужа, двух и пяти лет — от гражданского супруга, с которым живет женщина, находящаяся в декрете.

Следователи работают на месте преступления в Тольятти

Следователи работают на месте преступления в Тольятти

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Самарской области

Соседи положительно отзывались о семье из Тольятти

Соседи положительно отзывались о семье, где произошла трагедия. До декрета мать девочек работала воспитателем в детском саду. Ее бывший муж и родной отец подозреваемой школьницы отправился на специальную военную операцию (СВО).

Задержанная вместе с другими сестрами жила с отчимом. Семья на учете не состояла, однако мать часто скандалила с новым избранником.

Подъезд дома на улице Лизы Чайкиной, где произошла трагедия

Подъезд дома на улице Лизы Чайкиной, где произошла трагедия

Кадр: Telegram-канал SHOT

Подозреваемую отправили на экспертизу в психдиспансер

После задержания и допроса 13-летнюю школьницу отправили в психоневрологический диспансер на экспертизу. Известно, что у девочки не было проблем с учебой и дисциплиной. При этом, когда в школе проводилось психологическое тестирование, ее ответы на некоторые вопросы вызвали тревожность педагогов, но ничего критичного в них не увидели.

Кроме того, у девочки была определена «низкая социальная активность». Между тем следователи по факту трагедии в Тольятти уже возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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      Владимир Шарапов
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