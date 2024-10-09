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16:03, 9 октября 2024Путешествия

Улетавший из Владивостока россиянин забрал в аэропорту чужие часы и никуда не поехал

Россиянин взял чужие часы в аэропорту Владивостока и нарвался на уголовное дело

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Собиравшийся улетать из Владивостока россиянин взял чужие часы в аэропорту, нарвался на уголовное дело и никуда не поехал. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной полиции.

Уточняется, что пассажирка рейса Владивосток — Москва сообщила в транспортную полицию о похищении часов стоимостью 40 тысяч рублей в зоне досмотра воздушной гавани. Стражи правопорядка провели проверку и задержали 56-летнего жителя Калининградской области, у которого обнаружили пропавший аксессуар.

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Позже следователи установили, что женщина в досмотровой зоне выложила все личные вещи в корзину, а потом забыла забрать из нее часы. Ситуацией воспользовался калининградец, который обратил на них внимание и присвоил на ценное имущество. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

В сентябре другой россиянин украл в аэропорту Пулково часы, попал на видео и был пойман полицией по горячим следам. Аксессуар стоимостью около 10 тысяч рублей тоже пропал в зоне предварительного досмотра.

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      Алина Черненко
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