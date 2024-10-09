В России начали выпускать женские бронежилеты для зоны СВО

«Известия»: в России начали выпускать женские бронежилеты для СВО

В России начали выпускать бронежилеты для женщин, учитывающие анатомические особенности тела. Об этом со ссылкой на главу компании «БронеЁж» Савву Бурлингаса пишет газета «Известия».

Бронежилеты для женщин отличаются особым кроем в районе груди и имеют увеличенную по длине переднюю панель. Общая масса бронежилета, противоосколочных пакетов и плит защиты составляет около 7,5 килограмма. По словам Бурлингаса, женский бронежилет прошел испытание в зоне специальной военной операции (СВО), по итогам которых получил хорошие отзывы.

Ранее госкорпорация «Ростех» в Telegram рассказала, что бронежилет «Оберег» спас бойца в зоне проведения СВО.

В августе компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») на форуме «Армия-2024» представила новый комплект снаряжения, который разработали на основе опыта СВО.