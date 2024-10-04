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20:23, 4 октября 2024Наука и техника

Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

«Ростех»: бронежилет «Оберег» остановил крупный осколок и спас солдата

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский бронежилет «Оберег» спас бойца в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Изделие остановило осколок, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Эти кадры присланы из зоны спецоперации. Российские военнослужащие рассказали, что в ходе штурма крупный осколок боеприпаса попал в бойца. Он ударил в заднюю плиту бронежилета. Она пострадала, не была пробита. Солдат, хоть и получил травму ребер, остался жив», — говорится в сообщении.

Гендиректор завода «Октава», который выпускает бронежилеты, Павел Павленко отметил, что изделия делают с запасом прочности, поэтому они могут выдержать попадание даже крупных осколков.

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В сентябре стало известно, что «Оберег» выдержал обстрел из пулемета под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра в ходе испытаний на полигоне.

В марте «Ростех» сообщил о создании модификации «Оберега» для саперов. «Оберег-С» отличает увеличенная площадь защиты от осколков и вес пять килограммов, позволяющие саперу работать сравнительно продолжительное время.

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      Даниил Иринин
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