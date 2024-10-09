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16:07, 9 октября 2024Россия

В России сравнили наказание для оскорблявшего христиан чеченца и поджигателя Корана

Политолог Белоусов счел ситуацию с оскорблявшим христиан чеченцем вопиющей
Мансур Жабраилов

Мансур Жабраилов. Кадр: KO4A TV / YouTube

Оскорблявшему христиан чеченцу Мансуру Жабраилову оказалось достаточно извиниться на камеру за свои поступки, и отсутствие для него серьезных последствий за преступление является вопиющей ситуацией. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале российский политолог Ярослав Белоусов.

Как следует из слов эксперта, наказание, которое получил Жабраилов, не соответствует тому, как был наказан в Чечне поджигатель Корана Никита Журавель. «Учитель Мансур Жабраилов проповедовал в соцсетях резкое неприятие христианства и глумился над православными (...) мужчину задержали и… заставили извиниться и отпустили. Никакого уголовного дела, СИЗО и избиения сыном [главы Чечни Рамзана] Кадырова», — сравнил две ситуации Белоусов.

Политолог заявил, что подобное положение демонстрирует, что у жителей Чечни по сравнению с жителями других регионов есть «особый статус». «В общем, как всегда, что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — заключил Белоусов.

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Публикации Мансура Жабраилова вызвали широкий общественный резонанс. Ведя полемику с христианами, чеченец называл их быдлом, Иисуса — греческим гуманоидом, а апостола Павла — «членососом». По состоянию на 9 октября, публикации Жабраилова удалены, однако их скриншоты остались в Telegram-канале журналиста Романа Голованова. Позже министр Чечни по внешним связям и СМИ Ахмед Дудаев заявил, что учитель уволен с должности, и «им занимаются правоохранительные органы». О результате работы органов Дудаев не сообщил. При этом издание Readovka со ссылкой на источники отмечает, что Жабраилова после задержания отпустили. Кроме того, он продолжает работать в школе.

Дело против Никиты Журавеля было возбуждено менее чем через месяц после того, как тот поджег Коран, выполняя задание украинских кураторов. Несмотря на то что тот совершил преступление в Волгограде, Журавеля судили в Чечне, а министр юстиции Константин Чуйченко предложил отправить Журавеля отбывать наказание в регион с преимущественно мусульманским населением. Во время пребывания Журавеля в СИЗО, на режимный объект попал сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам и избил россиянина. Видео с произошедшим выложил сам глава Чечни. Власти региона поддержали действия Адама Кадырова, и после нападения на Журавеля тот получил ряд наград.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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