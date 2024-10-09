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10:52, 9 октября 2024Россия

Власти Феодосии рассказали о ситуации с пожаром на нефтебазе

Мэр Феодосии Ткаченко: из района ЧС эвакуировано 1129 человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из района чрезвычайной ситуации в Феодосии, где на нефтебазе продолжается мощный пожар, эвакуированы 1129 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко в Telegram.

По словам чиновника, 129 человек находятся в пунктах временного размещения.

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу», — рассказал о работе властей и ситуации в городе чиновник.

О пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма стало известно в ночь на понедельник, 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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