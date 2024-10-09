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14:40, 9 октября 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о провокаторе деменции у мужчин

Врач Павлова: тщательное пережевывание пищи не является провокатором деменции

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что, несмотря на недавнее исследовании ученых из Медицинской школы университета Сонгюнгван в Южной Корее, которое показало, что у тщательно пережевывающих пищу мужчин чаще диагностировали деменцию, в действительности эта привычка не является провокатором заболевания. Этот миф врач развеяла в своем Telegram-канале.

Как рассказала Павлова, ученые изучили пищевые привычки более чем 5000 мужчин и женщин старше 60 лет и пришли к выводу, что у мужчин, которые делали минимум 30 жевательных движений на один укус, когнитивные функции были снижены, а деменцию у них диагностировали почти в три раза чаще, чем у тех, кто жует пищу не так тщательно. При этом у женщин подобную взаимосвязь не установили, добавила эндокринолог.

«"Мужчины, тщательно пережевывающие пищу, больше подвержены деменции" — такие заголовки появились в новостной ленте, и многие наверняка подумали, что для профилактики слабоумия нужно делать меньше жевательных движений, а лучше вообще глотать целиком. Это не так!» — заверила доктор.

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По словам Павловой, результаты, которые получили корейские ученые, объясняются тем, что более тщательным пережевыванием пищи организм пытается стимулировать гаснущие функции мозга тогда, когда деменция уже началась, но еще не была диагностирована. Эндокринолог добавила, что при тщательном пережевывании пищи питательные вещества из еды лучше усваиваются, кровообращение в мозге усиливается, а объем поступающего кислорода увеличивается.

«То есть мужчины через жевание как бы "массируют" угасающий мозг, стараясь его активизировать», — уточнила Павлова.

Ранее была названа неочевидная причина развития деменции. По данным ученых, у людей, которые часто падают, впоследствии чаще, чем у остальных, диагностируют слабоумие.

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      Вера Владзиевская
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