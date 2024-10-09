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08:30, 9 октября 2024Забота о себе

Названа неочевидная причина развития деменции

Фото: PxHere

У людей, которые часто падают, впоследствии чаще, чем у остальных, диагностируют деменцию. Неочевидную причину развития старческого слабоумия назвало издание The New Daily со ссылкой на ученых.

В ходе научного эксперимента с участием двух миллионов пожилых людей обнаружили, что у 10 процентов из тех, кто получил травму из-за падения, впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера и другие виды слабоумия.

Исследователи говорят, что некоторые типы деменции являются результатом гибели клеток и нейронов мозга. При этом травмы головы могут провоцировать развитие слабоумия, повреждая клетки. Некоторые виды черепно-мозговых травм, особенно повторяющиеся, например, при занятиях спортом, могут повышать риск развития определенных видов деменции в более позднем возрасте.

Каждый четвертый человек старше 65 лет падает хотя бы раз в год

«Взаимосвязь между падениями и деменцией можно сравнить с улицей с двусторонним движением. Снижение когнитивных способностей может увеличить вероятность падений, но травмы от этих падений также могут ускорить прогрессирование деменции», — объяснила хирург Молли Джарман.

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Ранее когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о неочевидном признаке деменции. По его словам, при этом заболевании люди не могут распознать ложь и иронию, поэтому становятся жертвами мошенников.

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      Вера Владзиевская
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