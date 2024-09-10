Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:27, 10 сентября 2024Забота о себе

Назван неочевидный признак старческого слабоумия

Психолог Мелехин: люди с болезнью Альцгеймера могут стать жертвами мошенников

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

При развитии болезни Альцгеймера люди часто не могут распознать ложь и иронию, поэтому становятся жертвами мошенников, рассказал психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. Неочевидный признак развития старческого слабоумия эксперт назвал в комментарии для aif.ru.

По словам Мелехина, одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера является изменение в социальном познании. У человека возникают проблемы с распознаванием лиц, лжи и иронии. Также появляются трудности с пониманием витиеватых фраз, метафор. Такой человек не способен понять, когда его вводят в заблуждение, добавил врач.

«И, конечно же, при сложностях с распознаванием обмана, изменением памяти на лица, трудностях с пониманием небуквальных высказываний, люди с начинающейся болезнью Альцгеймера чаще становятся жертвами мошенников», — объяснил эксперт. При этом психолог обратил внимание на то, что такие же проблемы могут появиться у пожилых людей без ментальных проблем.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Причины плохой старости идут из детского возраста» Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
31 октября 2020

Ранее эксперт по деменции Кэтрин Дженкинс рассказала, что необычное поведение в магазинах является признаком развития болезни Альцгеймера. По ее словам, люди с ментальными проблемами покупают одни и те же продукты, забывая, что они уже есть у них дома.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      Кристина Орбакайте рассказала о прощальном концерте в России

      В Пентагоне заявили о самостоятельности Украины в вопросе ударов по России

      Юпитерианскую миссию Europa Clipper начали готовить к запуску в октябре

      Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

      США отказались «выкручивать руки» Украине

      В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

      Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

      Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

      Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше