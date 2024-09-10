Необычное поведение в магазинах назвали признаком развития деменции

The Sun: покупка одних и тех продуктов в магазинах оказалась признаком деменции

Эксперт по деменции Кэтрин Дженкинс рассказала, что потеря памяти — главный признак всех форм слабоумия, включая болезнь Альцгеймера. Однако неочевидные симптомы, которые могут проявляться в повседневной жизни, она назвала изданию The Sun.

По словам Дженкинс, необычное поведение в магазине также может быть тревожным сигналом развития слабоумия. Эксперт отметила, что обычно людям с этим недугом присуще повторение одних и тех же действий, поскольку они думают, что делают что-то важное впервые. Примером такого поведения может быть в том числе покупка одних и тех же продуктов, которые уже есть дома, объяснила специалистка. Кроме того, она обратила внимание, что пациенты с деменцией могут составлять список покупок несколько раз подряд.

Дженкинс также добавила, что люди с деменцией часто ощущают подавленность, апатию, а иногда и тревогу, поэтому они могут звонить близким, чтобы поболтать, забыв, что делали это всего полчаса назад.

Напоследок эксперт перечислила и другие характерные для проблем с ментальным здоровьем симптомы. К ним, помимо потери памяти, она отнесла неспособность подобрать слова, потерю интереса к хобби, изменение настроения, подозрительность.

Ранее Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала неочевидные ранние симптомы деменции. Среди прочего эксперты указали на неспособность распознавать цвет и расстояние во время управления автомобилем.