Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 10 сентября 2024Забота о себе

Необычное поведение в магазинах назвали признаком развития деменции

The Sun: покупка одних и тех продуктов в магазинах оказалась признаком деменции

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по деменции Кэтрин Дженкинс рассказала, что потеря памяти — главный признак всех форм слабоумия, включая болезнь Альцгеймера. Однако неочевидные симптомы, которые могут проявляться в повседневной жизни, она назвала изданию The Sun.

По словам Дженкинс, необычное поведение в магазине также может быть тревожным сигналом развития слабоумия. Эксперт отметила, что обычно людям с этим недугом присуще повторение одних и тех же действий, поскольку они думают, что делают что-то важное впервые. Примером такого поведения может быть в том числе покупка одних и тех же продуктов, которые уже есть дома, объяснила специалистка. Кроме того, она обратила внимание, что пациенты с деменцией могут составлять список покупок несколько раз подряд.

Дженкинс также добавила, что люди с деменцией часто ощущают подавленность, апатию, а иногда и тревогу, поэтому они могут звонить близким, чтобы поболтать, забыв, что делали это всего полчаса назад.

Напоследок эксперт перечислила и другие характерные для проблем с ментальным здоровьем симптомы. К ним, помимо потери памяти, она отнесла неспособность подобрать слова, потерю интереса к хобби, изменение настроения, подозрительность.

Материалы по теме:
Что такое когнитивные способности и как их развить. Топ-7 способов улучшить навыки мозга
Что такое когнитивные способности и как их развить.Топ-7 способов улучшить навыки мозга
28 марта 2024
«Я считал, что нельзя спать одному» Джек Николсон соблазнил две тысячи женщин. Почему в старости он остался одиноким?
«Я считал, что нельзя спать одному»Джек Николсон соблазнил две тысячи женщин. Почему в старости он остался одиноким?
29 апреля 2024

Ранее Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала неочевидные ранние симптомы деменции. Среди прочего эксперты указали на неспособность распознавать цвет и расстояние во время управления автомобилем.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о массированной атаке беспилотников ВСУ на регионы России

      Пассажиры застряли на улице у аэропорта Москвы после атаки БПЛА и попали на видео

      Байден решил наложить вето на проект финансирования правительства

      В России сообщили о случаях насильственного вывоза мужчин на Украину из Курской области

      Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе

      Блогерша Катя Клэп снялась в образе в стиле 90-х для рекламы

      В работе Telegram произошел сбой

      Обломки беспилотника упали на территории аэропорта в Подмосковье

      Россиянка расправилась со спящей матерью и попала под суд

      Оскорбившего офицеров ВС России стендап-комика арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше