Алжир отстранил крупнейшего конкурента России из тендера на закупки пшеницы

TRT Africa: Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы

Руководство Государственного зернового агентства Алжира исключило французские компании из тендера на импорт пшеницы, что связано с плохим урожаем и более высокими ценами. Это может усилить позиции российских игроков, сообщает TRT Africa со ссылкой на источники.

Вышеуказанный тендер на закупки пшеницы был объявлен на этой неделе. Алжирское госведомство, как уточняется, не рассматривало возможность прямого импорта этой агропродукции из Франции. Предложения российских поставщиков оказались более выгодными в ценовом плане, уточнили в алжирском госведомстве.

Российские поставщики выиграли конкурс на право экспорта в африканскую страну большей части из заявленных на торгах 510 тысяч тонн зерна. Если запрет на поставки французской агропродукции продолжит действовать на последующих тендерах, суммарные объемы импорта российского зерна в Алжир к концу нынешнего сельскохозяйственного сезона могут достичь уровня в 3 миллиона тонн, пояснили в отраслевом объединении африканской страны.

Алжир является одним из крупнейших в мире покупателей пшеницы, а Франция на протяжении многих лет была ведущим поставщиком этой агропродукции в африканскую страну. Однако нынешняя напряженность в дипломатических отношениях двух государств привела к снижению импорта пшеницы из европейской страны, пояснили собеседники издания. Этой ситуацией, как подчеркнули они, может воспользоваться Россия и нарастить свое присутствие на алжирском агрорынке.

С начала сельскохозяйственного сезона 2024-2025 дилерство по закупкам российского зерна захватила еще одна африканская страна. Так, по данным Союза экспортеров зерна (СЭЗ), в июле-сентябре Египет импортировал из РФ в общей сложности 2,908 миллиона тонн. Из этого объема большая часть пришлась на закупки пшеницы — 2,884 миллиона. Пятое место в списке крупнейших импортеров российского зерна занял Алжир, который приобрел у РФ 978 тысяч тонн.