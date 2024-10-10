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17:12, 10 октября 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны России Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО экс-замглавы Минобороны Иванова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты подсудимого, апелляционная инстанция признала законным решение о продлении срока ареста до конца декабря.

10 октября стало известно, что в новом деле о растрате экс-замминистра фигурирует бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Один из эпизодов связан с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а второй — с растратой 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

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      Любовь Ширижик
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