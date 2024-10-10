Бывшего замминистра обороны России Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
Рассмотрев апелляционную жалобу защиты подсудимого, апелляционная инстанция признала законным решение о продлении срока ареста до конца декабря.
10 октября стало известно, что в новом деле о растрате экс-замминистра фигурирует бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Один из эпизодов связан с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а второй — с растратой 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».