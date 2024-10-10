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21:20, 10 октября 2024Спорт

Глава УЕФА упрекнул игроков с большими зарплатами

Чеферин: на тяжелый календарь жалуются игроки с самыми большими зарплатами

Фото: Massimo Paolone / Globallookpress.com

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин отреагировал на жалобы игроков и тренеров на тяжелый календарь матчей. Его слова приводит «Би-би-си».

По его мнению, жалобы исходят от игроков с самыми высокими зарплатами и клубов с 25 футболистами в распоряжении. «Те, у кого зарплаты ниже, а состав состоит из 11 игроков, не жалуются. Они любят выходить на поле», — заключил глава УЕФА.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри допустил возможность возникновения забастовки футболистов. Они могут потребовать сокращения количества матчей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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