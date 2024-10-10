Хозяек предостерегли от ошибок при мытье линолеума

«БелНовости»: линолеум нельзя мыть содой

Чтобы избежать повреждения линолеума, важно правильно проводить уборку. От ошибок при мытье покрытия хозяек предупредили эксперты портала «БелНовости».

Одна из самых распространенных ошибок — мытье линолеума горячей водой. От высоких температур его поверхность разбухает и теряет цвет. Также не стоит мыть пол с таким покрытием средствами с содой и нашатырем — это может поспособствовать трещинам.

Лучше всего использовать теплую, но не горячую воду. В качестве добавки подойдет мыло, желательно хозяйственное. После завершения уборки пол стоит протереть чистой тряпкой, пропитанной прохладной водой.

Ранее эксперты раскрыли дешевый способ отмыть ручки плиты. Сделать это можно с можно с помощью соды.