Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 2. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 9-й тур
12:48, 10 октября 2024Спорт

Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Фото: Tony O'Brien Livepic / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети X объявил о завершении карьеры.

38-летний спортсмен записал специальное видеообращение. Кроме того, он поблагодарил болельщиков на 12 языках. Теннисист рассказал, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября.

В мае Надаль заявил о возможном завершении карьеры через месяц. Тогда он сказал, что турнир Большого шлема «Ролан Гаррос», стартовавший 26 июня, станет для него последним.

Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, занимая второе место в истории по этому показателю. Он 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, став рекордсменом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше