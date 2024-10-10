Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети X объявил о завершении карьеры.

38-летний спортсмен записал специальное видеообращение. Кроме того, он поблагодарил болельщиков на 12 языках. Теннисист рассказал, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября.

В мае Надаль заявил о возможном завершении карьеры через месяц. Тогда он сказал, что турнир Большого шлема «Ролан Гаррос», стартовавший 26 июня, станет для него последним.

Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, занимая второе место в истории по этому показателю. Он 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, став рекордсменом.