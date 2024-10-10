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14:43, 10 октября 2024Мир

НАТО начнет отработку применения ядерного оружия

Генсек НАТО Рютте анонсировал учения по отработке применения ядерного оружия

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал учения военной авиации по отработке применения тактического ядерного оружия Steadfast Noon («Стойкий полдень»), которые стартуют 14 октября. Его цитирует ТАСС.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», — объявил он журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Финляндия решила нарушить свой нейтральный ядерный статус и выразила желание поучаствовать в учениях НАТО по отработке ядерных вооружений.

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      Глеб Бажуткин
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