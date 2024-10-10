НАТО начнет отработку применения ядерного оружия

Генсек НАТО Рютте анонсировал учения по отработке применения ядерного оружия

Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал учения военной авиации по отработке применения тактического ядерного оружия Steadfast Noon («Стойкий полдень»), которые стартуют 14 октября. Его цитирует ТАСС.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», — объявил он журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Финляндия решила нарушить свой нейтральный ядерный статус и выразила желание поучаствовать в учениях НАТО по отработке ядерных вооружений.