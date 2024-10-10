Названа причина отказа россиянина от рекордного контракта в НХЛ

Россиянин Шестеркин захотел стать самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс»

RG.org назвал причину, по которой российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отказался от рекордного для Национальной хоккейной лиги (НХЛ) контракта.

По информации источника, 28-летний Шестеркин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс». На данный момент таковым является российский форвард Артемий Панарин со среднегодовой суммой контракта в 11,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Шестеркин отклонил предложение клуба по новому восьмилетнему контракту на 88 миллионов долларов. Среднегодовой доход должен был составить 11 миллионов долларов. Это сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым голкипером лиги.

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс». Соглашение россиянина с командой истекает в конце сезона-2024/2025.