Российский хоккеист отклонил контракт клуба НХЛ на 88 миллионов долларов

Хоккеист Игорь Шестеркин отклонил новый контракт «Рейнджерс» на 88 млн долларов

Представители российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина отклонили предложение клуба по новому восьмилетнему контракту на 88 миллионов долларов. Об этом на своей странице в сети X написал журналист Кевин Уикс.

28-летний хоккеист может стать самым высокооплачиваемым голкипером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Соглашение россиянина с командой истекает в конце сезона-2024/2025.

В октябре 2023 года Шестеркин установил новый рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс». Он быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ. Для россиянина тот матч стал 159-й в карьере в лиге.

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».