Пытавшийся устроить теракт в Смоленске россиянин стал жертвой телефонных мошенников

Задержанный за попытку пронести бомбу в УМВД в Смоленске стал жертвой мошенников

Пытавшийся устроить теракт в здании УМВД России по Смоленской области 30-летний россиянин стал жертвой телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мошенники убедили мужчину взять кредиты на пять миллионов рублей, а затем перевести их на «безопасный счет». Вернуть деньги аферисты обещали после того, как россиянин пронесет в полицию самодельное взрывное устройство (СВУ).

Известно, что ранее мужчина работал в администрации сельского поселения Ведное в Тверской области, а также был электриком.

Мужчину задержали на входе в здание полиции с СВУ, замаскированным под папку с документами. В результате взрыва пострадали двое полицейских, также травму получил и сам злоумышленник. Возбуждено уголовное дело.