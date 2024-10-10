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20:21, 10 октября 2024Экономика

Разрушительный ураган «Милтон» из США может добраться до России. Каким регионам угрожает стихия?

Разрушивший дома в США ураган «Милтон» может добраться до Мурманской области

Фото: Bill Ingram / Palm Beach Post / USA Today Network / Reuters

Ураган «Милтон», разрушивший в США более 100 домов и оставивший миллионы людей без света, может добраться до России. Об этом предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ураган, скорее всего, станет так называемым атлантическим циклоном-трансформером, пересечет Атлантический океан и дойдет до севера России. Отголоски стихии могут почувствовать на себе жители Мурманской области. «Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — указала она, уточнив, что таких разрушений, как во Флориде, там не будет.

Позднякова заверила, что подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и значительные осадки. «Но это уже не ураганная мощь», — добавила синоптик.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Россиян предупредили еще об одном мощном урагане

Специалист Московского метеобюро рассказала, что ее тревожит другой ураган — «Лесли». Он идет от берегов Африки и может столкнуться с «Милтоном». Позднякова отметила, что в какой-то момент обе стихии окажутся очень близко друг к другу. «И либо сольются и усилятся, и тогда будет нечто невиданное, или, наоборот, погасят друг друга. За этим надо смотреть!» — сказала она.

По словам синоптика, в опасной близости ураганы будут 15-16 октября.

Фото: Octavio Jones / Reuters

Ущерб от урагана «Милтон» оценили в 75 миллиардов долларов

9 октября на Соединенные Штаты обрушился ураган «Милтон». Циклон сформировался в Мексиканском заливе и должен был стать самым разрушительным в истории наблюдений. Изначально предполагалось, что ураган достигнет небывалой ранее шестой категории силы. Однако уже утром 10 октября он ослаб до первой категории. В целом катастрофический сценарий, которого боялись синоптики, не оправдался.

Спасаясь от стихии, миллионы американцев бросили свои дома. Главный удар принял на себя штат Флорида. Из-за сильного ветра несколько миллионов человек остались без электричества. По штату прошли десятки торнадо, разрушены более сотни домов. От некоторых не осталось ничего, кроме фундаментов.

Бушующий во Флориде «Милтон» осушил залив Тампа. Он временно откачал оттуда воду, оставив дно открытым.

Фото: Marco Bello / Reuters

По оценкам оценкам Чака Уотсона из компании Enki Research, ущерб и убытки от урагана «Милтон» составят от 60 до 75 миллиардов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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