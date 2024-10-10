Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 2. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 9-й тур
09:54, 10 октября 2024Спорт

Российский пловец-чемпион объяснил отказ от нейтрального статуса

Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в своем Telegram-канале объяснил отказ от нейтрального статуса.

Спортсмен заявил, что у него нет желания получать нейтральный статус, так как он хочет выступать под флагом России.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила, что группа россиян начала получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Отмечалось, что нейтральный статус уже получили Ника Годун и Андрей Минаков.

4 сентября 2023 года стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Зеленский хочет прекращения огня и готов на уступки. Согласится ли он отказаться от территорий?

      В Грузии заявили об отсутствии у оппозиции ресурсов для развития революционных сценариев

      Следователи провели обыски в российском хостеле по делу об экстремизме

      Пользователей Android атаковали через уязвимость в процессоре

      Муравьи раскромсали палатку и запустили внутрь тарантула

      Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее крупнейшей экономики Европы

      Украинский футболист рассказал о встрече с Путиным после матча с Россией в 1999 году

      Врач высказалась о необходимости чистки сосудов

      Россиян предупредили о летящем к Земле огромном облаке плазмы

      На Украине начали подозревать завод «Артем» в растрате восьми миллионов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше