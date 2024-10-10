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22:40, 10 октября 2024Спорт

Винер объяснила уход с поста главы федерации художественной гимнастики

Винер: должность главы федерации художественной гимнастики была большой обузой
Ирина Винер

Ирина Винер . Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила уход с поста главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Ее слова передает «ВсеПроСпорт».

Винер призналась, что должность была для нее очень большой обузой, и она давно хотела сложить с себя полномочия. «[Должность] мешала заниматься тем, к чему призывал меня мой дар божий — быть линейным тренером, педагогом. Это отнимало очень много времени и сил. Бумажная работа, составление графиков, огромный пласт труда, шедший вразрез с моими прямыми обязанностями», — поделилась специалист.

Винер отметила, что не раз предлагала олимпийской чемпионке Алине Кабаевой занять ее место, но та отказывалась. «Поэтому с большим удовольствием передала обязанности десятикратной чемпионке мира, члену Общественного совета при министерстве спорта РФ и руководителю клубов Ольге Капрановой», — добавила она.

Винер покинула пост 1 октября. Она занимала его с 2008 года.

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      Дарья Коршунова
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