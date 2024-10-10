Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:22, 10 октября 2024Ценности

Внешность Ксении Собчак на новом фото оценили фразой «ваша старость нам не в радость»

Фото: @xenia_sobchak

Внешность журналистки и телеведущей Ксении Собчак на новом фото оценили фразой «ваша старость нам не в радость». Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых позировала в бордовом топе, расшитом пайетками, марки Magda Butrym с розами на груди. Помимо этого, звезда надела черную юбку бренда Dries Van Noten, белый халат Haider Ackermann и длинное пальто Vetements поверх него. Свой образ она завершила туфлями Prada, кольцами и клатчем.

Известно, что журналистка посетила закрытое мероприятие, которое прошло в ресторане Baccarat Cristal Room.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Пользователи сети оценили внешний вид на фото Собчак в комментариях под постом. «Я подумала Хэллоуин начался», «Прилично стареть — это с лютыми фильтрами?», «Дайте больше фильтров, Ксения», «Странный стиль», «Ваша старость нам не в радость», — высказались они.

Ранее в октябре в сети оценили обувь Собчак словами «идеально для квадроберов». Знаменитость разместила фото и видео, в которых прошлась на камеру в коричневой клетчатой рубашке Vaquera и черных кожаных кюлотах Loewe.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше