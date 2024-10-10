Внешность Ксении Собчак на новом фото оценили фразой «ваша старость нам не в радость»

Внешность журналистки и телеведущей Ксении Собчак на новом фото оценили фразой «ваша старость нам не в радость». Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых позировала в бордовом топе, расшитом пайетками, марки Magda Butrym с розами на груди. Помимо этого, звезда надела черную юбку бренда Dries Van Noten, белый халат Haider Ackermann и длинное пальто Vetements поверх него. Свой образ она завершила туфлями Prada, кольцами и клатчем.

Известно, что журналистка посетила закрытое мероприятие, которое прошло в ресторане Baccarat Cristal Room.

Пользователи сети оценили внешний вид на фото Собчак в комментариях под постом. «Я подумала Хэллоуин начался», «Прилично стареть — это с лютыми фильтрами?», «Дайте больше фильтров, Ксения», «Странный стиль», «Ваша старость нам не в радость», — высказались они.

Ранее в октябре в сети оценили обувь Собчак словами «идеально для квадроберов». Знаменитость разместила фото и видео, в которых прошлась на камеру в коричневой клетчатой рубашке Vaquera и черных кожаных кюлотах Loewe.