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13:45, 8 октября 2024Ценности

В сети оценили обувь Собчак со словами «идеально для квадроберов»

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети со словами «идеально для квадроберов». Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость разместила фото и видео, в которых прошлась на камеру в коричневой клетчатой рубашке Vaquera и черных кожаных кюлотах Loewe. Помимо этого, звезда надела меховые клоги Acne Studios. В качестве аксессуаров она выбрала очки для зрения, сумку Hermès и украшения.

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Пользователи сети обратили внимание на необычную обувь, о чем принялись писать в комментариях под постом. «"Мохнатики" — новый тренд этого сезона?», «Мохнатые туфли — смело!», «Надо быть Ксенией Собчак, чтобы осмелиться носить такое», «Это прямо идеально для квадроберов!», «Капибары какие-то на ногах», «На любителя», «Ужасно», — высказались они.

Ранее в октябре новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами «не хватает погонов». Звезда разместила кадры, на которых предстала в коричневой рубашке с карманами, подпоясанной тонким ремнем в тон в области талии.

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      Екатерина Ештокина
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