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16:48, 7 октября 2024Ценности

Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами «не хватает погонов»

Фото: @xenia_sobchak

Новый наряд журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети со словами «не хватает погонов». Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в коричневой рубашке с карманами, подпоясанной тонким ремнем в тон в области талии. При этом звезда украсила свой внешний вид многочисленными украшениями. Кроме того, стилисты сделали ей укладку, а визажисты — макияж в нюдовых оттенках.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид Собчак в комментариях под постом. «Уже в погонах. В каком звании?», «Пилотку со звездой забыла», «Погонов не хватает», «А погоны?», «Гимнастерку примеряете?» — заявили одни. «Красивая женщина в гимнастерке», «Вам идет стиль милитари», «Очень красивая», «Вам очень идет такой стиль», — высказались другие.

Ранее в октябре образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус». 42-летняя журналистка разместила серию снимков, на которых предстала в пальто с изображением лиц и платье бренда Comme des Garçons.

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      Екатерина Ештокина
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