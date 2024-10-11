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12:24, 11 октября 2024Забота о себе

25-летняя девушка потеряла возможность ходить и говорить из-за стресса на работе

The Sun: 25-летняя девушка потеряла возможность ходить из-за стресса на работе

Фото: freepik / Freepik

25-летняя девушка по имени Эмили Ньюман потеряла возможность ходить и нормально говорить после того, как стресс на работе спровоцировал у нее редкое и неизлечимое неврологическое заболевание. Историю пациентки рассказало издание The Sun.

Ньюман рассказала, что она всегда чувствовала себя хорошо, однако однажды с ней случился припадок. Девушка обратилась к врачам, но многочисленные обследования не помогли выявить причину плохого состояния девушки. Вскоре припадки стали повторяться, а однажды она не могла шевелить ногами в течение восьми дней.

Впоследствии врачи нашли у Ньюман функциональное неврологическое расстройство, при котором возникают проблемы с передачей и получением информации мозгом. Врачи полагают, что ее заболевание вызвано стрессом на работе.

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Из-за постоянных приступов, которые могут случаться десятки раз за день, Ньюман вынуждена передвигаться в инвалидной коляске или с тростью. «Моя речь замедлена и невнятна. Иногда я вообще не могу общаться. У меня случаются приступы. На днях я наносила сама себе удары в течение двух часов», — рассказала девушка.

Врачи не дают никаких прогнозов. Лечения от этого заболевания не существует, и по словам специалистов, ситуация может как улучшится, так и усугубиться.

Ранее стала известна история 26-летней девушки по имени Алекс МакГилливрей, которая лечила боль в спине йогой. Однако, как выяснилось позже, боль была симптомом редкого для женщин вида рака.

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      Вера Владзиевская
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