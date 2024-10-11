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22:16, 11 октября 2024Мир

Блинкен озвучил цель новых санкций США против Ирана

Блинкен: санкции США должны ограничить финансирование ядерной программы Ирана
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Khaled Elfiqi / dpa / Global Look Press

Новые американские санкции против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей. Об этом рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет», — отметил он.

По словам Блинкена, Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу, 11 октября, Минфин США издал указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.

Ранее главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с Соединенными Штатами, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что действия Израиля на Ближнем Востоке поддерживаются США и Европейским союзом.

Накануне агентство Bloomberg написало, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить Израиль бить по ядерным и другим энергетическим объектам Ирана, опасаясь экономических последствий.

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      Марина Совина
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